Perin: "L'eredità di Buffon non mi pesa. Non ci siamo solo io e Gigio"

© foto di Federico Gaetano

Mattia Perin, portiere del Genoa, è intervenuto in collegamento durante la trasmissione TikiTaka.

Com'è andato il derby?

"È andato bene. Non prendere gol è sempre importante, è una cosa che mi rende felice".

La tua carriera è stata sin qui caratterizzata da tanti infortuni. Cosa ti hanno lasciato?

"Sarebbe stato meglio non averne avuti. Non dico che fanno tornare più forti, ma ti fanno cambiare e diventare un'altra persona. Spero che nel mio caso sia successo in positivo. Ho sempre cercato di prendere il meglio da tutte le esperienze negative: parliamo di stupidaggini rispetto a quello che succede ogni giorno nel mondo, ma sul piano sportivo è meglio che non succedano".

Si parla tanto di te e Donnarumma come eredi di Buffon. È un'etichetta che pesa?

"Ci sono tanti portieri giovani che stanno disputando un ottimo campionato. Basti vedere le prestazioni di Sirigu, Consigli e Sportiello nell'ultima giornata. Ci sarà grande competizione, non siamo solo io e Donnarumma. La competizione farà bene a tutti e aiuterà a migliorarci, a tirare fuori il meglio. Buffon? È una persona molto colta, da lui c'è solo da imparare. È il mio riferimento, ho cominciato a fare il portiere grazie a lui. Sarà impossibile eguagliare la sua carriera; ho avuto la fortuna di allenarmi insieme a lui e me lo porterò dentro per tutta la vita. Ogni volta che emerge un giovane portiere gli si mette addosso l'etichetta di nuovo Buffon. Non ho mai pensato che potesse pesare: quando ho cominciato usciva un accostamento al mese, portavo questo peso insieme agli altri colleghi".

Cosa pensi della lotta per lo scudetto?

"Se ieri avesse vinto il Chievo, il campionato sarebbe stato chiuso. Con quattro punti di distanza e lo scontro diretto ancora da giocare, invece, è ancora tutto aperto e spero sia così fino all'ultima giornata. Un duello bellissimo".

Domani la Roma cercherà la mission impossible contro il Barcellona. Ci sono delle possibilità?

"Sarà molto difficile ribaltare il risultato dell'andata. Bisogna credere nell'impresa gigantesca, che resti nella storia del calcio. Da italiano me lo auguro".

Anche la Juve è attesa da un'impresa impossibile contro il Real Madrid, senza Dybala. Qual è la caratteristica migliore dell'argentino?

"Sicuramente l'imprevedibilità".