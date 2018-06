Perin: "L'eredità di Buffon uno stimolo. A Vinovo si respira aria di vittoria"

Fonte: Dall'inviato Marco Spadavecchia

Mattia Perin a un passo dalla Juventus. E nel frattempo parla da casa della Juve. Il portiere della Nazionale è infatti stato protagonista della conferenza stampa di oggi in quel di Vinovo. Inevitabile che si sia parlato del suo futuro, sempre più a tinte bianconere, e dell'eredità, in azzurro e no, di Gianluigi Buffon: "È uno stimolo, per noi Gigi è un punto di riferimento. Siamo in tanti ad aspirare a quella maglia. Gerarchie? Non spetta a me deciderlo".

Su Vinovo.

"Qui si respira aria di vittoria, non può che far bene entrare qui".