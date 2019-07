© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Perin è oramai prossimo a lasciare la Juventus per trasferirsi al Benfica . Il portiere si trasferirà in Portogallo per 15 milioni di euro, cifra record per quanto riguarda l'acquisto di un numero 1 da parte delle Aquile.

La notizia ha ovviamente grande risalto sui siti sportivi lusitani: "Perin sarà il portiere più caro della storia del Benfica", titola A Bola nella sua apertura web. Per O Jogo "Il Benfica si assicura Perin, annuncio in arrivo nelle prossime ore", mentre Record pone l'accento sull'altro nome dell'operazione, ovvero il terzino Joao Ferreira. Di seguito le aperture dei siti dei quotidiani portoghesi in merito.