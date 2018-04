Perin: "Mi tengo stretta la maglia del Genoa e punta alla Nazionale"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervista al capitano del Genoa Mattia Perin dalle colonne de Il Secolo XIX. Il portiere del Grifone analizza sia la stagione rossoblu che il suo momento personale, fra l'amore per il club ligure e l'eredità di Buffon. "La verità - spiega sugli obiettivi del Genoa - è che all'inizio della stagione tutti pensavamo ad un cammino diverso, il decimo o l'ottavo posto. E invece ci siamo trovati a dover lottare per la salvezza. Siamo stati intelligenti a metabolizzare tutto e a cambiare atteggiamento. Il futuro del club? Il Genoa deve ambiare a qualcosa di più. Deve: non si può stare tutti gli anni con l'acqua alla gola; arrivare a dicembre e sperare di salvarsi o arrivare a marzo come l'anno corso scoprendo di aver fatto bene fino a un certo punto e di ritrovarsi nelle zone più pericolose della classifica. Io e il Genoa? Cerco di dare il massimo con questa maglia e questa mi ha fatto arrivare in Nazionale. Cerco di tenermi stretto questa maglia e di avere la forza di giocarmi quella più importante".