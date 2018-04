Perin-Napoli, dg Genoa: "Non so quali siano le loro idee"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intercettato da Radio CRC, il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha così commentato la notizia relativa a un possibile passaggio al Napoli di Mattia Perin in estate: "Non so quali siano le idee del Napoli. Noi vorremmo tenerlo perché è un ottimo portiere, ha personalità e rappresenta molto poi mi rendo conto che è difficile rinunciare alle lusinghe di certe squadre. Non ci sono stati contatti diretti col Napoli, poi non so se il club ha contatto l’agente di Perin. In ogni caso, mi farebbe piacere restasse in Italia perché può far bene anche nella nazionale italiana. E' molto più forte di quello che pensavo e non sarebbe assolutamente un azzardo metterlo al posto di Reina, ma anzi una sicurezza".