Perin su Instagram: "Inizia un nuovo ciclo. Genoa nel mio cuore"

"Oggi inizia un nuovo capitolo della mia vita calcistica, un capitolo reso possibile grazie al Genoa e al suo ambiente che in questi anni mi ha fatto crescere come uomo e come calciatore. I colori rossoblu rimarranno sempre importanti per me. Ho già ricevuto un caloroso benvenuto dai miei nuovi tifosi, non vedo davvero l’ora di rendermi utile alla causa bianconera!" è questo il messaggio che Mattia Perin ha pubblicato sul suo profilo Instagram dopo l'ufficialità del suo passaggio alla Juventus.