Con un lungo messaggio d’amore per il mondo del calcio, Mattia Perin annuncia il suo ritorno in attività. Postando sui social un video, nel quale si mostra al lavoro con il preparatore Claudio Filippi e il suo collaboratore Massimo Nenci. In perfetto tabella di marcia rispetto ai tempi preventivati la scorsa estate dallo staff medico della Juventus, in contrapposizione con la versione pessimistica del Benfica che aveva rinviato la chiusura dell’affare al mercato di gennaio.

Presto smentita ogni perplessità circa il suo recupero entro fine settembre, l’estremo difensore sarà oggetto dei desideri di molti club nel mercato di gennaio. Chiuso alla juve da Szczesny e Buffon, infatti, Perin ha tutte le intenzioni di ritrovare continuità per giocarsi le sue carte in vista dell’Europeo. E sono tante le società che lo seguono con attenzione. Intanto Mattia torna indossare i guanti, e si gode il bentornato di tanti amici e colleghi: tra questi Pjanic, Cancelo, Sorrentino, Florenzi, Salcedo, Bessa, Rigoni, Veloso, Pavoletti e Immobile.