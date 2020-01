Giorgio Perinetti ospite negli studi di Sportitalia. Il dirigente reduce dall'avventura al Genoa ha detto la sua sui problemi della squadra che, in questo momento, occupa l'ultimo posto in classifica: "Il problema della società rossoblù - ha detto - è che in società c'è sempre troppa fretta e troppa angoscia. E in questo modo - ha detto - le cose si fanno male".

Nel corso del suo intervento Perinetti ha poi dato un consiglia a Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma accostato all'Inter negli ultimi giorni: "Gli consiglio - ha dichiarato - di non andare all'Inter, non è il momento di fare il vice di qualcuno. C'è tempo e, secondo me, deve continuare ad essere il leader di una società".

Infine Perinetti Ha detto la sua sulle quattro squadre che si qualificheranno alla prossima Champions League: "Juventus, Inter, Lazio e Atalanta", ha detto.