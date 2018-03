Perinetti: "Al momento nessun segnale contrario su Genoa-Milan"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha parlato ai microfoni di Primocanale sulla sfida contro il Milan: "Al momento non c'è nessun segnale contrario allo svolgimento della gara. Il campo andrà verificato al momento. I teloni? Me lo sono domandano anch'io, sinceramente. Ma servono più per la neve che per la pioggia, anche se possono aiutare".