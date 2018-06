Perinetti: "Col Napoli solo un approccio per Perin. Juventus decisa"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giorgio Perinetti, d.s. del Genoa, ha commentato ai microfoni di Radio Crc la cessione di Mattia Perin alla Juventus: "Col Napoli ci sono stati degli approcci, però alla fine sono anche i giocatori che decidono. Sarri ha sempre detto di preferire portieri che sanno giocare con i piedi, Perin non mi pare lo sia, poi è arrivato Ancelotti, ma durante questo cambio di guida tecnica in casa azzurra la Juventus ha consolidato l’interesse per il ragazzo e alla fine ha chiuso la trattativa", riporta TuttoJuve.