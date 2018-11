© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Questa è una città orgogliosa che ha fatto fronte alle avversità con sacrifici e coraggio. Questo derby può caratterizzare il desiderio di tornare alla normalità e trasferisce il messaggio che tutti coloro che ne hanno facoltà si adoperino per risolvere celermente i problemi". Queste le parole di Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ai microfoni di Radio 1 in vista del derby della Lanterna. "Genova ha il diritto di vivere in maniera più piena, non di limitarsi a sopravvivere nella quotidianità. Lo sport sotto questo aspetto è in grado di dare segnali importanti. Nel ricordo di chi ha perso la vita e nell'attesa, sana e composta, di un evento così speciale", ha concluso Perinetti.