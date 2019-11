Perinetti: "Piatek non aiutato dal momento del Milan. Ma tornerà"

Giorgio Perinetti, ex uomo mercato del Genoa, ha parlato a Sky Sport del momento del Grifone e di quello di Piatek con la maglia del Milan: "Piatek è uno volitivo, determinato, che ha avuto un grande impatto al calcio italiano e al Genoa. Ha avuto un ottimo impatto anche col Milan, poi le vicissitudini dei rossoneri non lo hanno aiutato. E' un giocatore che deve migliorare nel concetto di gioco collettivo, mentre dal punto di vista della finalizzazione è bravo. Ma ripeto, il momento del Milan non lo sta aiutando ma un attaccante fa presto a risolvere i problemi, basta tornare al gol. Genoa? Lo osservo da spettatore, anche se mi ha coinvolto. La stagione è iniziata non rispettando le aspettative estive, Andreazzoli è un maestro di calcio ma ci son state grosse difficoltà. Ora Thiago Motta, aveva personalità da giocatore e ce l'ha anche da allenatore, il catalizzare le attenzioni può aiutare i ragazzi".