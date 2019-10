Perinetti: "Romero? Juric era indeciso, ma sfidare CR7 stimola"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Fece un partitone nonostante l'ammonizione rimediata nei primi dieci minuti". Raggiunto da TuttoJuve, l'ex dirigente del Genoa Giorgio Perinetti ha ricordato l'esordio in A di Cristian Romero, proprio contro la Juventus che oggi ritroverà i rossoblù: "Ricordo che ne parlai con Juric, lui era indeciso se farlo debuttare proprio contro la Juventus. Io risposi che se c'era una partita dove il ragazzo potesse non soffrire nessuna pressione era proprio contro la Juve di Ronaldo. Dal punto di vista mentale è più facile affrontare campioni del genere, perché è scontato che siano forti e quindi non c'è nessuno stimolo per far bene".

Ora ha preso in mano la difesa rossoblù.

"Sì, sottolineando che è un giocatore della Juventus. E' in prestito al Genoa e sta facendo molto, chiaramente deve ancora migliorare perché ha soltanto vent'anni e vediamo anche le difficoltà che ha trovato de Ligt. Si impara anche sbagliando e con l'esperienza che acquisisci, lui deve essere meno irruento e deve un po' più disciplinarsi. Ma il suo valore è imprescindibile".