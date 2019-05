Perinetti: "Se la Roma riesce a convincere Conte ha fatto un colpo"

© foto di Chiara Biondini

Antonio Conte alla Roma? In attesa di chiarimenti sul futuro dell'allenatore italiano, un'investitura importante arriva da Giorgio Perinetti, attuale ds del Genoa che ha fatto esordire proprio Conte in A: "Lo chiamai a Siena al posto di Materazzi che si era dimesso, fece molto bene e l'anno dopo portò il Bari in A. Se la Roma riesce a convincere Conte ha fatto un grande colpo - le parole di Perinetti al Corriere dello Sport -. E' l'allenatore giusto per risollevare un ambiente in cerca di rivincite, sarebbe l'uomo giusto per ripartire. Si troverebbe a suo agio in una piazza calda come la Roma".