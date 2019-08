Perinetti su Icardi: "Non bisogna essere solo imprenditori di sé stessi"

Nel corso della lunga intervista rilasciata a TMW Radio, Giorgio Perinetti ha parlato anche della difficile situazione di Mauro Icardi, fuori dai piani della nuova Inter di Conte: "Nel calcio si è troppo esposti mediaticamente, se fai una cosa non puoi tornare indietro. È difficile controllare certe situazioni, bisogna stare attenti. Siamo sempre portati a giustificare l'atteggiamento dei giocatori, ma alcune volte si riflettono sul rendimento dei compagni di squadra. L'Inter si trova a malincuore in questa situazione e ha fatto una scelta forte, impopolare, con grande dignità. Il calciatore a volte è capriccioso e deve capire che non deve essere imprenditore solo di sé stesso, non deve scordarsi del contesto di squadra".