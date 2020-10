Perinetti su Tonali al Milan: "Operazione brillante e dai molteplici benefici per tutte le parti in causa"

Ospite del sito Mediagol.it Giorgio Perinetti, ds del Brescia ha parlato della trattativa che ha portato Sandro Tonali a sposare il progetto del Milan: “Sandro aveva un mercato importantissimo pre-Covid-19 anche su scala internazionale, poi sembrava che lui e il suo agente avessero stipulato un mezzo accordo con l’Inter. Il nostro presidente ha capito che la trattativa doveva essere condotta ad altro livello e ha trovato dunque un accordo direttamente con Paolo Maldini e in qualche giorno ha definito tutto. Un’operazione brillante e dai molteplici benefici per tutte le parti in causa, che prevede premesse e viatico ideale per l’esplosione definitiva del calciatore, ma anche un corrispettivo importante per il Brescia che servirà per la gestione complessa di questa Serie B. Il patron Cellino è stato molto bravo a intuire che doveva cambiare strategia e impostare una trattava col Milan, molto rapida e seria, con la chiusura dell’affare che è avvenuta in pochissimo tempo.”.