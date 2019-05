Perinetti: "Tempo di bilanci. Ho un contratto ma tutto può succedere"

Il Genoa si è salvato all'ultima giornata grazie allo 0-0 con la Fiorentina e il contemporaneo ko dell'Empoli sul campo dell'Inter. Ne ha parlato Giorgio Perinetti, direttore generale rossoblù, attraverso le frequenze di Radio Marte: “Avendo noi pareggiato con la Fiorentina, potevamo solo sperare che l’Inter credesse così tanto alla Champions da battere l’Empoli. Ora dobbiamo lavorare, provare a fare meglio ed evitare di trovarci nuovamente in queste situazioni".

Il futuro lontano da Genova? Perinetti ha così risposto alla domanda: "Non ho letto di queste voci di mercato, ero troppo concentrato sulla salvezza. Ho un contratto col Genoa, se poi Preziosi mi libera o non è contento di me non lo so, vedremo quali saranno i programmi dell’anno prossimo. E’ giusto incontrarsi e parlarsi a fine stagione, lo fanno tutte le squadre e anche per il Genoa sarà tempo di bilanci e programmi. Non si vedono compratori, è da anni che se ne parla ma nessuno vuole realmente acquistare il Genoa. Se arriva uno che ha energia ed entusiasmo è giusto passare la mano, ma al momento questo persona o questo gruppo non c’è".

Quale futuro per Prandelli? Perinetti ha così dichiarato: "Nel contratto di Prandelli c’è un rinnovo automatico in caso di salvezza. Il problema non è cedere giocatori a gennaio, ma rimpiazzarli con giocatori che possano fare bene. Piatek lo abbiamo ceduto perché avevamo Lapadula, Sanabria e Favilli che però via via sono diventati indisponibili”.