Periodo nefasto: l'idea playoff unico bagliore di luce

In un periodo già di per sè nefasto, e che aggiunge la notizia della positività di Rugani al test per il Coronavirus, tra le tante contestazioni che vengono mosse all’identità italiana in cui emergono incontestabilmente più i difetti che le virtù, il calcio fornisce la possibilità di stimolare quell’inventiva e quella capacità di reinventarsi che invece è paradigmatica del nostro essere. Se le tempistiche di ripresa del campionato, e la contestuale trattativa con la UEFA per lo slittamento delle competizioni internazionali, Europeo compreso, non dovessero consentire di avere a disposizione date sufficienti per recuperare tutte le giornate di campionato mancanti, ecco che l’idea di play off per l’assegnazione dello scudetto e play-out per la retrocessione sembra avere stimolato la nostra proverbiale inventiva. Una ventata di freschezza che entusiasma, e che merita di essere analizzata nel dettaglio. L’idea sarebbe quella di mutuare lo schema delle final four americane e già adottato nel nostro paese, con le discussioni che si andrebbero ad aprire solo rispetto a tempistica e logistica delle gare in questione. Per entrare nel concreto, Juventus, Lazio, Inter e Atalanta coinvolte: classifica attuale alla mano i bianconeri fronteggerebbero i bergamaschi mentre si ripeterebbe lo scontro tra Simone Inzaghi ed Antonio Conte nell’altra semifinale. Le due vincenti sarebbero destinate a scontrarsi nella finalissima per l’assegnazione del titolo. Discorso analogo per le ultime quattro della classe con la sola vincitrice che manterrebbe la massima categoria a discapito delle altre. La logistica andrebbe ovviamente in favore della squadra meglio piazzata, sia che ci sia il tempo di disputare andata e ritorno sia che la contesa venga disputata in gara secca. Insomma uno scenario stimolante, in grado di riaccendere la fiamma della speranza e tramutarla nel propellente di cui abbiamo maledettamente bisogno per superare i sacrifici ai quali siamo responsabilmente chiamati nelle prossime settimane. Essere italiano, significa anche questo.