Perisic aspetta il futuro della panchina dell'Inter: via con Conte, può cambiare con Allegri

Ivan Perisic, nella serata di ieri, in cui si è laureato Campione d'Europa col Bayern Monaco, è stato enigmatico sul suo futuro. "Ho ancora un contratto di due anni con l'Inter, vediamo cosa succederà: nel calcio tutto è possibile, ci incontreremo e ne parleremo. Non voglio dire nient'altro, ora approfitterò di questa notte per stare con la mia famiglia e i compagni, c'è tempo per il futuro", ha detto a Sky Sport. La realtà è che il croato ha lasciato Milano perché era fuori dai piani di Antonio Conte. Non era parte delle strategie tattiche del tecnico che lo ha messo sul mercato: niente 3-5-2, troppo esterno, troppo poco adatto ai suoi schemi. Così Perisic aspetta: in caso di rapporto ricucito tra Zhang e l'allenatore, non ci sarà alcun dubbio. Il croato non sarà di nuovo un giocatore dell'Inter. E con Massimiliano Allegri? L'ex juventino ha dimostrato in carriera di esser tutt'altro che allergico agli esterni. A quelli come Perisic. Che aspettano le decisioni del club sul tecnico che verrà.