Perisic: "Con Conte ho lavorato duro. Bayern, sono già pronto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata di presentazione per Ivan Perisic, calciatore croato che questa settimana ha lasciato l'Inter per trasferirsi al Bayern Monaco con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il calciatore ex Wolfsburg ha subito voluto rassicurare i suoi nuovi tifosi: "Quest'estate ho avuto un'ottima preparazione con l'Inter, specie col nuovo allenatore. Antonio Conte è uno che lavora duro. Ho avuto una buona preparazione e sono in ottima forma per il Bayern Monaco".

Sulle difficoltà trovate nella scorsa stagione, questo il pensiero di Perisic: "La scorsa stagione è stata molto difficile, dopo la finale del Mondiale ho avuto pochi giorni per recuperare. Quando tornai a Milano iniziai praticamente subito con le partite ufficiali, quindi ho avuto una serie di alti e bassi. Penso sia normale, quando vai fino in fondo ad un Mondiale la stagione successiva diventa difficile".

Sulla scelta di dire sì al Bayern: "Quando il Bayern Monaco mi ha chiamato ci ho pensato poco, quando ti chiama un club così non puoi pensarci molto. Voglio dare il massimo ed ottenere tanti successi, sono felice di essere qui a Monaco".