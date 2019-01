© foto di PhotoViews

Col mal di pancia, ma restano. Ivan Perisic e Joao Miranda, grandi scontenti di casa Inter, non sono stati soddisfatti e dovrebbero rimanere alla Pinetina. Di fatto, chiudendo anche le porte a eventuali innesti: i nerazzurri hanno tentato la via Yannick Carrasco, al momento preclusa. Resta da definire l'arrivo in Italia di Gabriel Brazao: sfumata l'ipotesi Chievo, si lavora col Parma. Che ha chiesto anche Andrea Ranocchia: ipotizzabile (quasi) soltanto nel caso in cui si apra un grande domino, con Miranda magari al Monaco e l'Inter che a quel punto tenterebbe ad arrivare a Domagoj Vida, seguito anche dalla Roma. Mercato chiuso, assicurano comunque dalla Pinetina.