Perisic e un futuro lontano dall'Italia: "Spero i tifosi mi capiscano"

Ivan Perisic vuole giocare nella sua carriera nei principali campionati europei. E non fa nulla per nasconderlo. Interrogato da 'Four four two', su un possibile futuro in Premier League o in Liga, l'esterno d'attacco croato ha risposto così: "Spero che i tifosi dell'Inter possano capire il mio punto di vista".

Sulla trattativa col Manchester United dell'estate 2017: "È vero - prosegue Perisic -, c'era una proposta del Manchester United e stavo per lasciare l'Inter. Ma ho deciso di rimanere, come ho detto, per la perseveranza di Spalletti nel farmi giocare un ruolo importante. Nel calcio, i piccoli dettagli in queste situazioni sono fondamentali".