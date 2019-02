Perisic e una strategia che deve guardare al presente e al futuro

© foto di PHOTOVIEWS

Sia Spalletti che i dirigenti nerazzurri hanno sottolineato come, dopo le voci di mercato che non hanno portato alla sua cessione, Ivan Perisic sia obbligato a ritrovare la professionalità perduta nel mese di trattative e soprattutto a ritrovare se stesso in una stagione quanto mai complicata.

PRIMA OCCASIONE SPRECATA - Spalletti non ha perso tempo e subito contro il Bologna ha mandato in campo il giocatore che stava cercando di tradirlo a caccia di gol e qualità perduti. Una mossa che non ha pagato e che anzi rischia di trasformarsi in un boomerang in chiave critiche, con tutto l'ambiente pronto a imputargli alcune decisioni che vanno anche contro alla logica dello spogliatoio. Sì perché dire ai quattro venti di voler abbandonare la nave per andare in Premier League è già un motivo di discussione, se poi, dopo tutte queste chiacchiere, il posto è comunque tuo, a più di qualcuno può storcere il naso.

SCELTE FUTURE - Facile pensare che quando lo stesso tecnico a fine partita punta il dito contro il carattere assente della propria squadra ce l'abbia anche con il croato. Altrettanto facile pensare che dopo questo ennesimo tradimento tecnico lo stesso Spalletti deciderà di lascarlo fuori con maggiore continuità senza, tra l'altro, avere grandi rimpianti. Avere un calciatore delle sue qualità che pensa già a cosa potrà succedere la prossima estate, non è certo producente, soprattutto se la prima parte di stagione è già stata complicatissima. Il difficile è capire quali strategie societarie verranno utilizzate in concerto con il tecnico per non deprezzare un assegno da 40 milioni di euro. Solo il campo e il tempo daranno una risposta certa, nel frattempo, Perisic ha deluso. Ancora una volta.