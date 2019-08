Perisic: "Il Bayern Monaco tra i 5 migliori club, non potevo dire di no"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da oggi, Ivan Perisic è ufficialmente un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Il laterale croato ha lasciato l'Inter con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto: "Tutti sanno che il Bayern è un grande club - ha detto Perisic tramite i canali ufficiali del club bavarese -, per me è nella top 5 al mondo. Quando un club così ti chiama non puoi dire di no. E' la ragione per cui sono cui, prometto di dare il massimo per vincere molti trofei".