Perisic illude, Pellissier fa esplodere il Bentegodi al 91': Chievo-Inter 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La parola d'ordine è mantenere alta la tensione". Mister Spalletti in settimana aveva avvertito tutti sulla grande importanza della diciassettesima giornata di campionato. Ma la sua Inter, al Bentegodi, ci è riuscita "solamente" per 91 minuti. L'approccio alla gara dei nerazzurri è stato quello giusto, ma il Chievo rinunciatario e già sconfitto in partenza visto nella prima parte di stagione è soltanto un lontano di ricordo. Completamente rigenerati nel fisico e nello spirito, così come a livello tattico, dalla cura Di Carlo, i gialloblù anche oggi hanno infatti visti premiati i loro sforzi col sesto pareggio consecutivo. Stavolta, però, al 91' e contro una big come l'Inter, che era passata in vantaggio al 39' con Perisic.

PRESSIONE CHIEVO - Il Chievo conferma subito il cambio di marcia che ha portato l'avvicendamento in panchina. Di Carlo ripropone la difesa a tre e sgancia spesso DePaoli come esterno alto nella metà campo avversaria. I gialloblù pressano con costanza, lasciando comprensibilmente all'Inter il compito di costruire il gioco. Proprio a causa della poca libertà di manovra iniziale, la squadra ospite si ritrova quindi a cercare più volte la soluzione da fuori. Proprio come al 4': imbeccato orizzontalmente da Politano, Perisic scarica il sinistro dopo un paio di tocchi col pallone che s'impenna e finisce alto sopra il montante. Stesso esito per un colpo di testa poco pretenzioso di Icardi, che sugli sviluppi di un cross di Nainggolan dalla destra non impensierisce di certo l'attento Sorrentino al 23'.

QUALITÀ INTER - Il Chievo gioca con grande personalità, ma piano piano al Bentegodi viene inevitabilmente fuori la superiore qualità tecnica dell'Inter. L'azione costruita al 28' ne è solamente il primo esempio: Joao Mario inventa, traversone chirurgico di D'Ambrosio e destro a colpo sicuro di Icardi. Ma Sorrentino si supera, opponendosi sulla linea e compiendo il primo miracolo del match. Questa clamorosa occasione ha però il merito di svegliare i nerazzurri, che sulle due corsie laterali cominciano a creare non poche difficoltà agli avversari grazie ai continui inserimenti di Perisic e Politano.

SI SBLOCCA PERISIC - Il gol ospite è nell'aria e al 39' trova così concretezza. Tutto nasce dal break di Icardi, che scarica a sinistra su D'Ambrosio: il laterale vede l'incursione di Perisic e lo innesca con un cross radente. Tutto facile per il croato, che insacca di prima a tu per tu con Sorrentino ritrovando la via della rete (non segnava dal 1° settembre) e anche, considerando il suo ottimo finale, quella fiducia che mancava ormai da mesi. Nessun pericolo, sul fronte opposto, per Handanovic, semplice spettatore di un primo tempo chiuso meritatamente in vantaggio dall'Inter. Seppur dinanzi a un Chievo che ha eliminato la parola "mollare" dal proprio dizionario.

BOTTA E RISPOSTA - L'Inter rientra in campo per chiudere subito la partita. E al 56' arriva già la prima occasione. Ripartenza super sull'asse Icardi-Perisic, l'ultimo tocco del croato libera a destra l'argentino, che fa secco Bani e calcia da due passi con il destro. Intervento ancora una volta provvidenziale di Sorrentino, che ribatte in corner. La risposta del Chievo, e anche quella di Handanovic, non si lascia però attendere. Minuto 58, Giaccherini prolunga per il capitano dei clivensi, che come Icardi calcia a colpo sicuro da distanza ravvicinata: il portiere sloveno si supera e smanaccia a lato. Lo scossa emotiva dà un'autentica svegliata ai gialloblù, più pimpanti sul piano del dinamismo e capaci di giocarsi la ripresa a viso aperto.

TUTTO PUÒ SUCCEDERE - Dopo le due fiammate di inizio ripresa, Chievo e Inter danno l'impressione di avere ancora molto da regalare. Di Carlo rinforza l'attacco con Stepinski e Birsa alla ricerca del pari, Spalletti getta nella mischia forze fresche come Vecino, Lautaro Martinez e Borja Valero. I nerazzurri si aggrappano alle scorribande di Perisic, senza però la cattiveria e la lucidità per sferrare il colpo del ko. Dal canto suo, il Chievo non si arrende e grazie alle sostituzioni rende il finale di gara tutto da vivere. È proprio Stepinski, così, a propiziare l'impossibile: minuto 91, sponda aerea del giovane polacco per Pellissier, che sorprende alle spalle i due centrali avversari e supera Handanovic in uscita con un lob che si deposita in rete. Esplode il Bentegodi, si dispera l'Inter. Che al 94' vede sfumare pure il sogno di riportarsi avanti in extremis su rigore per un contatto in area su Borja Valero. Il signor Pasqua, dopo aver consultato il VAR, dice di no. Natale amaro per Spalletti, pari che vale come una vittoria invece per i gialloblù.