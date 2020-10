Perisic in attacco domani? Conte: "E' una idea. E occhio a Pinamonti, sta crescendo"

vedi letture

Perisic può essere una soluzione per domani? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro il Parma ha risposto così: "Sicuramente Perisic con me ha già giocato da punta nel periodo di pre-campionato dello scorso anno, è un calciatore che ha determinate caratteristiche e con la Croazia è già stato schierato da attaccante. Può essere una alternativa importante nel duo d'attacco, abbiamo scelto questa strada e cercheremo di continuare così. C'è affidabilità anche da parte di Andrea Pinamonti, sicuramente deve fare esperienza, mangiare pane duro, ma sta dimostrando grande attitudine e applicazione. E' entrato bene nella nostra idea e quindi anche lui deve rappresentare un'alternativa visto che Lukaku e Sanchez non sono presenti e Lautaro sta giocando sempre".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Antonio Conte