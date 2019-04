Perisic in visita a Bruges: "Juve forte, ma anche l'Inter sta lottando"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 9 aprile

PIOLI SI DIMETTE. LA FIORENTINA PUNTA SU VINCENZO MONTELLA. INTER, TRE NOMI PER IL DOPO ICARDI. JUVENTUS, PRESTO IL RINNOVO DI KEAN. MILAN, IL RISCATTO DI BAKAYOKO DIPENDE DALLA CHAMPIONS. SIRENE SPAGNOLE PER DE PAUL. Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. Questo...