Perisic, la prossima settimana summit decisivo Inter-Bayern. E spunta un'altra offerta

Ivan Perisic ha le idee chiare sul suo futuro: l'esterno offensivo croato vuole continuare al Bayern Monaco, dove sta vivendo un'annata da protagonista. I trionfi in Bundesliga e Coppa di Germania sono stati solo l'antipasto: ora nel mirino c'è la Champions League. La grande partita contro il Barcellona ha sottolineato una volta in più - semmai ce ne fosse stato bisogno - la sua importanza all'interno della rosa dei campioni di Germania. E allora avanti insieme, almeno questo è l'obiettivo.

Come riportato da Fcinternews.it, infatti, la prossima settimana i suoi rappresentanti parleranno con la dirigenza del club tedesco: l'obiettivo è di trovare un'intesa con l'Inter. Prima del Covid-19 i nerazzurri chiedevano 20 milioni cash per cederlo a titolo definitivo (questi gli accordi al momento del trasferimento un anno fa): ora potrebbero 'accontentarsi' di 15. Il Bayern non vorrebbe andare oltre i 10. La sensazione è che in qualche modo la quadra possa essere trovata. Intanto sullo sfondo non mancano le sirene dalla Premier: dopo il Tottenham anche il Leeds ha bussato alla porta di Perisic, ma Ivan il Terribile ha le idee chiare e spinge per restare alla corte di Hans Flick.