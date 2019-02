© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Terzo gol dell'Inter al Franchi. Ivan Perisic, dopo la rete realizzata giovedì in Europa League, torna al gol anche in campionato, dove non segnava dal 22 dicembre scorso. Il croato trasforma un rigore concesso con l'aiuto del VAR: punito un tocco con il braccio di Edimilson in area, non ravvisato da Abisso. Freddissimo l'esterno nerazzurro, che spiazza Lafont e fa 3-1.