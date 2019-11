Perisic: "Restare al Bayern? Possibile. Per ora tutto è stato positivo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Restare al Bayern? E' una possibilità". E' quanto detto in una intervista ai canali ufficiali del club da Ivan Perisic, ala del Bayern Monaco che in estate ha lasciato l'Inter con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. "Finora è stato tutto positivo a Monaco, sia sportivamente che privatamente - prosegue -. Per ora sono in prestito per un anno, c’è l’opzione di acquisto. Vado semplicemente passo per passo, giorno per giorno. Poi vediamo".