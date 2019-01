Perotti a Torino subito, Belotti a Roma in estate: il piano di Monchi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Perotti a Torino subito, per portare Andrea Belotti a Roma in estate. È questo l'intreccio di mercato a cui lavorano granata e giallorossi, secondo quanto riporta La Stampa. Il Torino, su indicazione di Mazzarri, spinge per arrivare all'argentino della Roma, che a sua volta, con Monchi, ha messo Belotti ai primi posti nella lista del post-Dzeko. Con Perotti all'ombra della Mole, il ds giallorosso punta a un forte sconto sul prezzo del Gallo, valutato sui 40-45 milioni di euro più il cartellino di Perotti.