Perotti infallibile dal dischetto, Kolarov spaventa la Roma: i voti di TMW

© foto di www.imagephotoagency.it

Pau Lopez 6,5 - Strepitoso nel dire no a Petagna dopo pochi minuti, deve arrendersi però quando l'attaccante trasforma il rigore dell'illusorio 1-0. Dà sicurezza.

Florenzi 7 - Una sola presenza da titolare in campionato nell'ultimo mese. Fonseca lo manda in campo dopo l'autogol contro il Wolfsberger e il terzino lo ripaga con una gran prestazione, impreziosita dall'assist finale.

Fazio 6 - Petagna gira al largo, così gli resta da controllare Paloschi e, nel secondo tempo, Jankovic. Ordinaria amministrazione.

Cetin 6 - Preferito a Juan Jesus, il difensore turco gioca con grande attenzione e non commette particolari sbavature.

Kolarov 5,5 - In costante proiezione offensiva, ma la difesa ospite ribatte tutte le conclusioni. In difesa è disattento, come in occasione del rigore che procura per un ingenuo fallo su Cionek.

Diawara 6,5 - Sempre più indispensabile nel centrocampo della Roma. Cuce il gioco e smista palloni, personalità e qualità al servizio della squadra.

Veretout 6 - Meno brillante del solito, ma sempre presente, soprattutto in fase difensiva, per dare equilibrio. Ruba tanti palloni.

Zaniolo 6 - Si accende a tratti, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa Berisha gli nega la gioia del gol.

Pellegrini 7 - Inventa, sforna assist, trova il gol grazie a una sfortunata deviazione di Tomovic. Ormai è tra i centrocampisti più forti e completi del campionato italiano.

Perotti 6,5 - Dategli un rigore e solleverà il mondo. Implacabile dagli 11 metri, non lascia scampo a Berisha nel momento più importante della partita. (Dal 79' Mkhitaryan 6,5 - Entra e segna, come a Verona. Una freccia in più nell'arco di Fonseca).

Dzeko 6,5 - Duecento presenze in maglia giallorossa. Non festeggia con un gol, ma è una spina costante nella difesa spallina e si procura il rigore trasformato da Perotti. (Dall'89' Kalinic s.v.).