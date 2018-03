Perotti: "Mi piacerebbe chiudere in Argentina. Totti il re di Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Perotti, attaccante della Roma, ha rilasciato una lunga intervista a El Clarin. Ecco le sue dichiarazioni, riprese da vocegiallorossa.

"Vorrei tornare al calcio argentino, ma la realtà è che di recente ho firmato un rinnovo con Roma fino al 2021 e almeno fino a quell’anno voglio rispettare quel contratto. Anche se dovessi prendere un’altra strada prima, vedremo".

Com'è il rapporto con gli altri argentini a Roma?

"Fazio l’ho conosciuto a Siviglia, siamo arrivati quasi insieme e per me è come un fratello. Ma ci sono anche brasiliani, olandesi e francesi che fanno sì che il gruppo abbia delle dinamiche positive".

Com’è stato giocare con Totti, un simbolo di Roma?

"È il re della città. È stato molto bello. Purtroppo ho potuto giocare con lui solo nella fase finale della sua carriera e non ho avuto la possibilità di godermelo a pieno. Ma ho visto le cose che ha fatto durante gli allenamenti e quando ha risolto le partite da solo. Ha una visione di gioco che non gli richiede tanto dal punto di vista fisico. Poteva risolvere o cambiare le cose con un passaggio o con un tiro da 30 metri. È stato il migliore qui".