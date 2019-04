© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Esattamente come nel primo tempo, la Roma risponde subito alla Fiorentina con un grandissimo gol di Diego Perotti. Kluivert, come con Zaniolo, lavora un bel pallone e mette in mezzo tagliando l'area. Sull'altro lato c'è Perotti che calcia al volo, trova la deviazione di Milenkovic e fulmina Lafont. Al 57' Roma-Fiorentina è 2-2.