Perotti si raffredda, all'estero studiano il colpo Belotti: il punto sul Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le voci riguardanti Belotti e Petrachi che cerca occasioni e colpi in prospettiva: questo in estrema sintesi il mercato del Torino, che potrebbe aggiungere un attaccante ma senza svenarsi. Piuttosto ci sono le basi per una conferma, con qualche mese di anticipo, per la rivelazione Djidji, mentre in uscita ci sono Ljajic e Niang, già in prestito ma che presto potrebbero venire riscattati e dare a Petrachi una buona base di milioni su cui lavorare.

IN ENTRATA - Granata e Fiorentina sarebbero sulle tracce di Roberto Gagliardini. L'Inter sta cercando una squadra che possa farlo giocare con continuità: è ai margini del progetto nerazzurro e per questo potrebbe lasciare Milano in prestito fino all'estate. Yacine Adli, gioiellino del PSG che in patria paragonano a Rabiot sarebbe invece il colpo per il futuro: contatti in corso col PSG ( Leggi qui le caratteristiche del giovane francese, analizzate da TMW). Si raffredda la pista Diego Perotti, finito ancora una volta ko in una stagione che sembra davvero maledetta. Jesé Rodriguez è l'ultima idea per l'attacco, con lo spagnolo del PSG fuori squadra da mesi e in cerca di una nuova esperienza dopo aver fallito allo Stoke e al Las Palmas.

IN USCITA - Ci sono due uscite che non indeboliranno la squadra: Adem Ljajic è vicino all'addio: il Besiktas lo sta per confermare con l'obbligo a 6,5 milioni di euro. M'Baye Niang, ventiquattrenne, è invece in prestito al Rennes: non vuole lasciare la Ligue 1 ma c'è forte lo Schalke 04 sul giocatore. Tiene però banco la situazione di Andrea Belotti: Madrid, Siviglia e Valencia avrebbero fatto dei sondaggi, ma l'offertona è arrivata dal West Ham, ben 45 milioni. No immediato di Cairo, che non vuole cedere un senatore a gennaio.