Personalità da leader e killer instinct. Genoa 'riscopre' il Pistolero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nove gol nelle prime sette giornate di campionato, poi cinque gare di digiuno. Che, per un bomber come lui, rappresentano un'eternità. Ma Krzysztof Piatek è tornato a segnare, mettendo fine al suo periodo buio realizzando il rigore al 17' nel derby contro la Sampdoria. Il Pistolero torna mattatore e resta in vetta alla classifica marcatori, aggiungendo una gioia al suo bottino che ora ammonta a dieci gol. Respingendo così l'assalto di Cristiano Ronaldo, a segno ieri contro la SPAL. Un ruolino di marcia da leader, un rendimento che - al netto del calo fisiologico delle ultime settimane - è da top player. Un calciatore per il presente e per il futuro, col carattere del leader. Perché dopo aver perso sangue dal naso a inizio gara (per una pallonata fortuita di Bessa), Piatek ha preso la sfera sotto al braccio per caricare i suoi. Quasi a dire: "Ora si fa sul serio". E così è stato: scatto fulmineo che spinge Audero a commettere fallo da rigore. Il Pistolero, poi, dagli undici metri non perdona.