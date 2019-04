Personalità e qualità: Praet è diventato grande, la Juve lo segue

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dieci milioni di euro per strapparlo all'Anderlecht nell'estate 2016 e quella clausola troppo bassa (26 milioni) eliminata lo scorso 29 novembre, quando è arrivata la firma sul rinnovo fino al 2021. La Sampdoria ha creduto in Dennis Praet e il centrocampista belga ha ripagato la fiducia, diventando un punto di riferimento per i blucerchiati e Marco Giampaolo, che gli ha affidato le chiavi della squadra, trasformandolo in una mezzala molto apprezzata e dal rendimento sempre molto alto. Come ha dimostrato nella gara odierna, quando è salito in cattedra, con personalità, per provare a trascinare i compagni a una difficile rimonta.

Praet piace a diversi club europei, alcuni molto importanti. Da tempo, sulle sue tracce ci sono Juventus e Arsenal, che anche oggi hanno inviato a Marassi degli emissari per osservare da vicino la prestazione del classe 1994. Per i bianconeri si è scomodato il direttore sportivo Fabio Paratici, alla ricerca di elementi di qualità per rinforzare un reparto che ha bisogno di un intenso restyling e di elementi giovani ma già affidabili. I londinesi, invece, vorrebbero affidargli l'eredità di Aaron Ramsey, che nella prossima stagione vestirà proprio la maglia della Vecchia Signora. Incroci di mercato e sogni estivi: siamo ancora all'inizio, ma qualcuno prova già a fare sul serio e a bruciare la concorrenza.