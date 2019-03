Perugia, Nesta: "Fiorentina? Fa piacere essere accostati a grandi club"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessandro Nesta nella conferenza stampa di oggi ha risposto così alla domanda sul suo futuro, sul fatto che il suo nome sia stato accostato alla Fiorentina: "Io non ho ricevuto nessuna chiamata. Sono al Perugia e a fine anno parlerò con la società per decidere sul mio futuro. Se loro saranno stufi di me e io vorrò cambiare vedremo. Ora come ora non c'è quella necessità di parlarne. Valuteò mille cose a fine stagione, anche personali, e poi prenderò una scelta. Ad oggi credo che la Fiorentina non mi avrebbe mai chiamato, prima di me c'è una lista di allenatori con molta più esperienza, con campionati più interessanti di quelli disputati da me come allenatore. Fa comunque piacere vedere il proprio nome accostato alla Fiorentina. Sono concentrato qua e non penso ad altro. Devo far bene qui a Perugia e il futuro di ognuno di noi dipende dai risultati che fa. Ad inizio anno l'ho detto e lo ribadisco che il Perugia è stata la miglior offerta da allenatore che abbia ricevuto. Perugia per me è il top. Una squadra più importante del Perugia non mi ha chiamato".