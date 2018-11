Perugia, per Dragomir si muovono Bologna e Udinese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fra le sorprese positive di questa prima parte della Serie B c'è il centrocampista del Perugia Vlad Dragomir, classe '99, arrivato in estate a titolo gratuito dall'Arsenal dove aveva giocato per tre stagioni nelle giovanili. Schierato sia da mezzala sia da trequartista, il romeno ha già collezionato otto presenze, con un gol e un assist, con la maglia degli umbri di Nesta finendo nel mirino di due club di Serie A. Si tratta, come riferisce Tuttosport, di Bologna e Udinese che hanno messo il giovane centrocampista nel mirino in vista della prossima stagione.