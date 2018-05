Peruzzi: "Lazio-Inter? Sono scaramantico, preferisco non parlarne"

© foto di Federico Gaetano

A undici anni dal suo addio al calcio, la redazione di Cittaceleste.it ha contattato Angelo Peruzzi, doppio ex di Inter e Lazio e ora club manager biancoceleste, per chiedere un parere sulla sfida dell'Olimpico e per ricordare il momento dei guantoni appesi al chiodo, evento che ha recentemente riguardato anche Gigi Buffon: "Lazio-Inter? Sono scaramantico, preferisco non parlarne. Il mio addio al calcio è stato toccante, una giornata indimenticabile. Il pubblico laziale mi ha mostrato tanto affetto. Ieri non ho potuto vedere l’addio alla Juve di Buffon, ero fuori casa. Gli ho mandato un messaggio. Gigi al Psg? Deciderà lui".