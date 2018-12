Peruzzi: "Mai detto a nessuno di voler lasciare la Lazio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Angelo Peruzzi ha seccamente smentito la possibilità di un suo divorzio dalla Lazio a stagione in corso. L'attuale club manager della società biancoceleste l'ha fatto tramite la radio ufficiale della Lazio: "Non mi sembra di aver parlato di addio, non so da dove sia venuta fuori un’uscita del genere. Non ho mai detto a nessun giornalista che smetto con la Lazio. Io sono tre anni che faccio l’accordo annuale, ognuno fa ciò che vuole. Il mio contratto l’ho fatto così perché mi piace fare le cose in questo modo e il presidente rispetta questa scelta. Alla fine dell’anno si fanno le somme, anche a livello societario: se Peruzzi ha fatto male durante l’anno lo mandiamo via, se ha fatto bene rimane".