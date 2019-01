© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrew Gravillon, difensore del Pescara, è seguito con interesse dal Napoli. Il presidente del club abruzzese, Daniele Sebastiani, ha parlato di lui attraverso Radio Kiss Kiss Napoli: "E' sprecato per la Serie B. Non ho sentito nessuno del Napoli per Gravillon. Per ora siamo stati impegnati sul campionato e abbiamo cercato di non distrarre i nostri calciatori quindi non abbiamo pensato al mercato. Sono sempre pronto ad ascoltare le proposte di tutti, ma non abbiamo riscontri sull'interesse del Napoli", ha detto.