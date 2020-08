Pescara, non solo il Cagliari sulle tracce di Zappa. Anche l'Hellas Verona sul terzino

Non c’è solo il Cagliari sull’esterno Gabriele Zappa del Pescara. Secondo quanto riportato da Hellasnews.it infatti anche il club scaligero sarebbe interessato al classe ‘99 che si è messo in mostra in questa stagione di Serie B nonostante il campionato non esaltante degli abruzzesi.