Pescara, Sebastiani: "Sottil? Vogliamo tenerlo, parlerò con la Fiorentina"

© foto di Giacomo Morini

Intervenuto al termine della sfida con il Perugia, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato anche di mercato, in particolar modo concentrandosi sul futuro di Riccardo Sottil, giovane esterno offensivo arrivato a gennaio in prestito dalla Fiorentina: "L'ho voluto io, ho chiesto alla Fiorentina di poterlo avere anche il prossimo anno. C'è la possibilità che resti, lo stesso vale per Bettella. Deve giocare".