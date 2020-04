Pessina: "Nessuno si aspettava un Verona così, questa è la cosa più bella"

vedi letture

Nuovo appuntamento con la rubrica "A tu per tu", promossa dall'Hellas Verona. Questa sera è stata la volta di Matteo Pessina, che ha risposto alle numerose domande rivoltegli dai tifosi gialloblù in una diretta Instagram condivisa con il profilo ufficiale degli scaligeri. Di seguito alcune dichiarazioni:

Una stagione del genere forse nemmeno tu te l'aspettavi.

"Non tanto a livello personale, ma collettivo. Nessuno si aspettava questo Verona, questa è la cosa più bella. Essere riusciti a dare un'identità forte ha sorpreso un po' tutti".

Hai ricoperto più ruoli quest'anno. Quale ti piace di più?

"Mi piace ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Nel nostro sistema di gioco il mister non ci limita: essendo un centrocampista puoi spingerti in avanti se vedi lo spazio giusto per inserirti. Penso che per qualsiasi giocatore avere compiti del genere è stimolante e ti fa divertire".

Anche da centrocampista centrale sei riuscito a non far rimpiangere Veloso.

"È vero. La cosa bella è che ci danno dei compiti così precisi che se ti adegui ti trovi a far bene il tuo lavoro. Nella preparazione delle partite il mister e lo staff sono meticolosi, ti danno tutte le informazioni per giocare al meglio".