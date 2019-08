Petagna e Berisha, quando gli ex non bastano per fare punti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il migliore in campo per la SPAL è stato senz'altro Etrit Berisha, tallonato dal solito Andrea Petagna. Perché l'attaccante, sedici reti nella scorsa stagione, ha timbrato il cartellino alla prima gara di campionato contro l'Atalanta. Quarto centro alla sua ex squadra, sfruttando un ballo brasileiro di Igor - chissà che, sul mercato, non possa bloccarsi la trattativa per Arkadiusz Reca, dopo la bella prestazione - e due a zero che sembrava in ghiaccio, un po' come un anno fa, dopo la disfatta Copenaghen.

Berisha, invece, ha mostrato le proprie qualità, quelle perse nell'ultimo anno di Bergamo, quando le incertezze - e la presenza di Gollini, cresciuto con l'andare dei mesi - lo avevano soverchiato, causa fantasmi di Crotone (gol di Mandragora) e soprattutto Dortmund, a Reggio Emilia, per il gol di Schmelzer nei sedicesimi di Europa League. Quattro parate di alto livello che hanno tenuto a galla la SPAL, anche e soprattutto sul 3-2. Stavolta però non sono bastati gli ex - c'erano anche D'Alessandro e Kurtic, oltre al subentrato Floccari - per portare a casa i primi tre punti della stagione.