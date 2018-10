Petagna già meglio di Zapata. E ora nel mirino di Mancini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

3 milioni e obbligo di riscatto fissato a ulteriori 12. Andrea Petagna che è corazziere ma non fromboliere, è stato il colpo più costoso della storia della SPAL Ferrara ma lo score in carriera aveva fatto dubitare i tifosi degli estensi. A Bergamo il suo addio e il contestuale arrivo di Duvan Zapata, altrettanto acquisto più caro della storia della Dea, è stato accolto con soddisfazione. Per trarre bilanci in una direzione o in un'altra è certamente presto, ma lo score e i numeri non mentono: Zapata e pure Musa Barrow sono a quota 0 gol realizzati. Petagna, di sponda e di raffa, ne ha già fatti 3 (e uno in Tim Cup). Che è in linea coi suoi obiettivi, di assist man, di uomo squadra. Qualità che teme ora il Parma, caratteristiche che Roberto Mancini sta tenendo in attenta osservazione. Già nelle ultime convocazioni, il ct stava per chiamarlo salvo poi optare per Kevin Lasagna. Adesso, in vista delle prossime chiamate di novembre, gli uomini del Mancio saranno a Ferrara e al seguito della SPAL. Per vedere da vicino Lazzari ma pure Petagna. Che in attesa dello scontro diretto odierno, è già decisamente avanti a Zapata e Barrow.