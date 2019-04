Petagna recordman della SPAL, ora la Nazionale: "Lavoro per questo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da Sky Sport, Andrea Petegna ha parlato del record di gol raggiunto con la maglia della SPAL in questa stagione, rispondendo anche alla domanda sull'Italia di Mancini: "Se ci ho fatto un pensiero? Speriamo presto, io lavoro per questo e cerco di migliorarmi ogni giorno. La Nazionale credo che sia il sogno di tutti i ragazzi che giocano a calcio, l'ho assaporata una volta con mister Ventura. Devo continuare a fare gol per farmi trovare pronto. Il record di gol in A? Penso che fosse un po' destino. Mio nonno è stato qui in A, per questo traguardo devo ringraziare la società, mister Semplici che mi ha dato sempre fiducia. Ora mancano cinque partite e voglio migliorare il mio record. Sono contento soprattutto che i miei gol abbiano aiutato la SPAL, ma bisogna sempre migliorarsi".