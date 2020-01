Petagna illude, poi l'autogol di Vicari. SPAL-Bologna 1-1 all'intervallo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bel primo tempo a Ferrara fra SPAL e Bologna. Una partita intensa e combattuta a centrocampo nei primi 20 minuti, complice anche un terreno di gioco appesantito dalle copiose piogge della mattinata.

Poi, dal 22' in poi, succede un po' di tutto: Reca si invola sulla sinistra e arriva sul fondo, ma il suo cross non può essere sfruttato perché Di Francesco viene atterrato (a palla ancora lontana) da Paz. L'arbitro Fabbri va a rivedere tutto a bordo campo e manda sul dischetto Andrea Petagna che con freddezza batte Skorupski per l'1-0 estense.

Il Bologna però è in palla e dopo 75'' trova il pareggio: Schouten mette dentro per Soriano, il 21 crossa basso trovando l'intervento scomposto di Francesco Vicari che devia nella sua porta alle spalle di Berisha. E' il 24' ed il Bologna prova a sfruttare il momento: pochi secondi dopo infatti Santander si ritrova a tu per tu con Berisha dopo erroraccio di Cionek, ma il portiere ex Atalanta è bravissimo a deviare in corner.

Le due squadre non si risparmiano e a fasi alterne provano a costruire azioni da gol, anche se la stanchezza si fa sentire. L'ultima parola della prima frazione ce l'ha la SPAL con Reca, ma Tomiyasu nell'occasione è bravissimo a chiudere in spaccata con Skorupski oramai fuori dai giochi. E dopo 3 minuti di recupero l'arbitro Fabbri manda tutti negli spogliatoi sul parziale di 1-1.