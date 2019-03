© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Petagna già in doppia cifra? Sono contento, non lo aveva mai fatto e se ci è riuscito con noi è qualcosa d'importante. Adesso deve puntare a farne quindici. Non dobbiamo accontentarci noi e non deve accontentarsi lui" è questo il pensiero che Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha espresso in conferenza stampa sull'exploit dell'attaccante ex Atalanta in questa prima stagione in Emilia.